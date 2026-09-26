Herdman Tak Sabar Rasakan Panasnya Malaysia Vs Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai merasakan atmosfer panas menjelang pasukannya berduel melawan Malaysia.

Bukan sekadar pertandingan biasa, laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu disebutnya memiliki rivalitas yang sangat kuat.

Timnas Indonesia yang mayoritas berisi pemain naturalisasi itu akan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Duel tersebut menjadi laga kedua Skuad Garuda setelah sebelumnya menang 2-0 atas Singapura.

Herdman mengaku sudah mendapat gambaran betapa pentingnya pertandingan tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Sejak tiba di Indonesia, ia kerap mendengar pesan yang sama setiap hari.

"Jadi, saya memahami, dari banyak orang di hotel tempat saya tinggal, betapa pentingnya pertandingan ini. Setiap hari saat sarapan, orang yang sama selalu mengatakan kepada saya, 'Malaysia, Malaysia, kamu harus menang.' Jadi, saya memahami bahwa ini adalah pertandingan besar," ujar Herdman.

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Pelatih berusia 50 tahun itu ternyata tidak asing dengan atmosfer pertandingan penuh rivalitas. Ia tumbuh di Newcastle, Inggris, yang memiliki derbi sengit dengan Sunderland.

"Saya berasal dari Newcastle dan kami memiliki derbi besar melawan Sunderland," kata Herdman.