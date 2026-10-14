Heri Budianto Melantik Pengurus ADPIKI DIY-Jateng Periode 2026-2031
jpnn.com, JAKARTA -
Ketua Umum Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) Dr. Heri Budianto, M.Si melantik pengurus ADPIKI Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Periode 2026–2031 di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Herbud sapaan akrab Heri Budiantro mengatakan pembentukan kepengurusan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keberadaan organisasi profesi dosen dan peneliti ilmu komunikasi di tingkat wilayah.
"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi akademisi, pengembangan ilmu komunikasi, serta kontribusi dosen dan peneliti terhadap masyarakat," ujar Herbud yang juga Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta ini.
Selain agenda pelantikan, ADPIKI juga melaksanakan Seminar Internasional SYLECTION (Symposium of Literature, Culture, and Communication), yang menjadi forum pertukaran gagasan dan perspektif akademik dalam bidang sastra, budaya, dan komunikasi.
Kegiatan selanjutnya adalah Pra Rapat Kerja untuk membahas arah program serta agenda strategis organisasi selama periode kepengurusan mendatang.
Untuk diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum ADPIKI menetapkan Dani Fadillah, Ph.D. dari Universitas Ahmad Dahlan sebagai Ketua Pengurus Wilayah ADPIKI DIY–Jawa Tengah Periode 2026–2031.
Dani didampingi Alan Kusuma, S.I.Kom., M.I.Kom. sebagai Wakil Ketua; Erfina Nurussa’adah, S.Kom.I., M.I.Kom. sebagai Sekretaris; Dr. Shulbi Muthi Sabila SP, S.I.Kom., M.I.Kom. sebagai Wakil Sekretaris; Dwi Pela Agustina, S.I.Kom., M.A. sebagai Bendahara, serta Halla Sayyidah Muflichah, S.Sn., M.A. sebagai Wakil Bendahara.
Ketua Umum Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) Dr. Heri Budianto, M.Si melantik pengurus ADPIKI DIY-Jateng.
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