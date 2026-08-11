Herlambang: Dukung Pemerintah Menyelesaikan Masalah PPPK, PPPK Paruh Waktu, Honorer

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto mengajak semua tenaga non-ASN dan ASN untuk mendukung pemerintah untuk menuntaskan tugas besarnya.

FHNK2I Tendik pun dalam posisi menunggu kebijakan pemerintah tanpa melakukan aksi turun ke jalan.

Menurut Herlambang, sebagai aparatur sipil negara (ASN) ada etika yang harus dijaga oleh PPPK, PPPK downgrade, dan PPPK paruh waktu.

"Demo memang diatur dalam undang-undang, tetapi kalau ASN demo pemerintah rasanya janggal," kata Herlambang kepada JPNN, Selasa (11/8/2026).

Saat ini, terang Herlambang, seluruh anggota FHNK2I Tendik masih bertahan bersabar dengan kondisi downgrade. Kekosongan dari penjaga yang pensiun berstatus PNS, belum bisa diisikan oleh PPPK paruh waktu.

FHNK2I Tendik masih tetap membutuhkan komunikasi yang baik dengan pemerintah baik kementerian dan lembaga terkait.

"Kami belum bisa menyerukan untuk turut dalam sebuah aksi, karena di pundak kami masih terbebani dengan nasib teman-teman ASN PPPK dan PPPK paruh waktu ke depannya untuk kesejahteraan yang lebih baik dengan tetap berkinerja dengan baik pula," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, tahun ini adalah waktu seleksi sebenarnya dari rekrutmen PPPK 2024, yang mana PPPK sesungguhnya adalah pegawai profesional dan berintegritas.