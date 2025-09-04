menu
Herman Deru Antar Sumsel Jadi Provinsi dengan Infrastruktur Terbaik Kedua di Sumatra

Herman Deru Antar Sumsel Jadi Provinsi dengan Infrastruktur Terbaik Kedua di Sumatra

Herman Deru Antar Sumsel Jadi Provinsi dengan Infrastruktur Terbaik Kedua di Sumatra
Gubernur Sumsel Herman Deru terus memastikan pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk estetika, tetapi untuk membuka akses, memperkuat konektivitas, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sumatra Selatan (Sumsel) kembali meraih prestasi membanggakan.

Lembaga pemeringkat nasional berbasis data, Good Stats menempatkan Sumsel pada posisi ke-7 dalam daftar provinsi dengan kualitas pembangunan infrastruktur terbaik 2025.

Sumsel bersanding dengan provinsi-provinsi maju lainnya, seperti Jawa Timur yang menempati peringkat pertama (4,51), DKI Jakarta di posisi kedua (4,37), serta Jawa Barat di posisi ketiga (4,07).

Selanjutnya, Jateng (4,06) di peringkat empat, Sumut (3,92) posisi ke lima, Banten (3,71) posisi ke enam.

Adapun Sumsel (3,63) di posisi ke tujuh, disusul Sulsel (3,52) posisi kedelapan, Bali (3,39) posisi sembilan, dan posisi sepuluh Lampung (3,34).

Keberhasilan Sumsel tersebut menegaskan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang mampu mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sumsel dengan nilai 3,63 persen berhasil menjadi provinsi dengan kualitas infrastruktur terbaik kedua di Pulau Sumatra, hanya berselisih dengan Sumatra Utara yang berada di atasnya.

Capaian ini terasa istimewa karena sebagian besar posisi teratas didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa.

Good Stats menempatkan Sumsel yang di bawah kepemimpin Herman Deru menjadi provinsi dengan infrastruktur terbaik kedua di Sumatra

