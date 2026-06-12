Herman Deru Bawa Kabar Baik, Sumsel Dipercaya Jadi Tuan Rumah Launching Nasional Program Perumahan

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menerima audiensi Kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V, Yustin Patria Primordia beserta jajaran dalam rangka silaturahmi sekaligus melaporkan perkembangan program perumahan yang akan dilaksanakan di Sumsel. Audiensi tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (11/6).

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menyampaikan kabar baik terkait dukungan pemerintah pusat terhadap program perumahan di Sumatera Selatan. Menurutnya, hasil komunikasi yang telah dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Menteri Dalam Negeri membuahkan tambahan kuota program bantuan rumah bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, Ibu Kepala Balai menyampaikan tindak lanjut dari pembicaraan saya sebelumnya bersama Pak Menteri Perumahan dan Mendagri terkait rencana launching beberapa program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi rumah, dan KUR Perumahan,” ujar Herman Deru.

Dia mengatakan Sumsel mendapatkan bonus tambahan kuota dari kementerian. Untuk Sumsel, kuota tambahan mencapai sekitar 13 ribu unit dan sekitar 6 ribu unit sudah dipastikan pembagiannya secara proporsional.

Dia menegaskan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengentasan rumah tidak layak huni di Sumatra Selatan.

Seusai audiensi, Herman Deru bersama Kepala BP3KP Sumatera V melanjutkan kunjungan ke Kantor Wali Kota Palembang untuk bertemu dengan Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa guna membahas kesiapan pelaksanaan launching program yang dijadwalkan berlangsung pada 26–28 Juni 2026.

Herman Deru juga menyampaikan Kota Palembang akan mendapatkan tambahan kuota BSPS sebagai hadiah spesial bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Palembang.

Dia menyebut awalnya kuota yang sudah pasti untuk Kota Palembang sebanyak 600 unit.