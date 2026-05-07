Herman Deru dan Cik Ujang Tekankan Kesiapan Sumsel Hadapi Karhutla 2026
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, memimpin Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel di halaman Griya Agung, Rabu (6/5) pagi.
Kehadiran Menko Polkam itu sebagai komitmen kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Apel tersebut ditandai dengan pemeriksaan lapangan, reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla, serta simulasi penanganan karhutla secara terintegrasi.
Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa apel ini berbeda dari sebelumnya karena adanya reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla 2026.
Dia berharap langkah ini mampu memperkuat keterpaduan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam mitigasi pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, hingga pemulihan pascakebakaran.
Menko juga menegaskan Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Oleh karena itu, capaian pengendalian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi serta membangun kerja sama yang solid dalam penanganan karhutla,” tegasnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mendampingi Menko Polkam memimpin Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wagub Sumsel Dorong Percepatan Tol Betung–Tempino Rampung November
- Sumsel Surplus Beras, Herman Deru Dapat Apresiasi dari Menko Zulhas
- Gubernur Herman Deru Genjot Operasional PSEL Palembang, Progres Tembus 83%
- Perkuat Pemberdayaan Keluarga, Wabup Ogan Ilir Hadiri Puncak HKG PKK ke-54
- Herman Deru Dorong Proyek DME Tanjung Enim jadi Solusi Kebutuhan Energi Warga
- Sumsel Kirim Produk Turunan Kelapa & Lada Hitam Senilai Rp 1,6 Miliar ke 3 Negara Ini