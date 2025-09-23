menu
Herman Deru Desak Jalan Palembang–Betung yang Rusak Diperbaiki demi Keselamatan Warga
Gubernur Sumsel Herman Deru mendesak Jalan Palembang-Betung yang rusak segera diperbaiki karena menyangkut keselamatan warga. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan keselamatan warga merupakan prioritas utama.

Penegasan itu disampaikannya menanggapi keluhan masyarakat terkait rusaknya Jalan Nasional Palembang–Betung saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (21/9).

Kerusakan sepanjang 14 kilometer di jalur tersebut telah lama dikeluhkan.

Sebab, kecelakaan lalu lintas tak jarang terjadi dan menelan korban jiwa.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat resah dan meminta perhatian serius dari pemerintah.

Herman Deru dengan sigap merespons keluhan masyarakat tersebut.

Dia tidak hanya memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel menyurati Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, tetapi juga langsung menghubungi pejabat pusat tersebut.

“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Saya sendiri yang menandatangani surat percepatan penanganan jalan ini,” tegas Herman Deru dalam keterangannya.

Gubernur Sumsel Herman Deru mendesak Jalan Palembang-Betung yang rusak segera diperbaiki karena menyangkut keselamatan warga

