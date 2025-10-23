Herman Deru Dorong Akselerasi Jalan Khusus Tambang di Musi Banyuasin

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur strategis di sektor pertambangan kembali mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru memastikan dukungannya terhadap rencana PT. Baramutiara Prima (BMP) untuk membangun jalan khusus batu bara di wilayah Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam audiensi bersama jajaran Direksi PT. BMP di ruang rapat Gubernur, Rabu (22/10/2025), Herman Deru menegaskan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting untuk mengatasi persoalan transportasi tambang yang selama ini menjadi sorotan publik.

“Ini bukan semata proyek korporasi, melainkan kebutuhan strategis daerah. Kita ingin agar pembangunan jalan khusus batubara ini menjadi solusi permanen yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial,” ungkap Herman Deru.

Pertemuan itu menandai semangat kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam membangun infrastruktur vital bagi perekonomian daerah.

Gubernur Herman Deru optimistis Sumsel akan menjadi model pengelolaan transportasi tambang yang tertib dan ramah lingkungan di tingkat nasional.

Menurutnya, kebijakan pelarangan truk batubara melintas di jalan umum telah diterapkan sejak lama, tetapi belum diikuti dengan pembangunan jalur alternatif yang memadai.

Oleh karena itu, proyek PT. BMP dianggap menjadi tonggak penting dalam upaya perbaikan sistem transportasi tambang di Sumsel.