Herman Deru Dorong Pemanfaatan FABA PLTU Sumbagsel-1 untuk Ekonomi Desa

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru meninjau pemanfaatan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) di PLTU Sumbagsel-1 berkapasitas 2x150 MW, Kamis (26/2).

Peninjauan tersebut dilakukan usai melihat langsung operasional pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Pada kunjungan itu, Herman Deru menyaksikan proses produksi konblok, paving block, batako, dan kanstin yang memanfaatkan FABA sebagai bahan baku. Produk tersebut dikelola oleh BUMDes Harapan Bunda, binaan PT Sumbagselenergi Sakti Pewali, sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Herman Deru menjelaskan, abu sisa pembakaran batu bara yang sebelumnya dikategorikan sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) kini telah berubah status sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bernilai ekonomis.

“Dulu limbah atau abu PLTU ini masuk kategori B3, tetapi sekarang tidak lagi. Justru dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat melalui usaha pembuatan konblok dan produk sejenis,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan FABA menjadi produk konstruksi merupakan langkah positif karena tidak hanya mengurangi timbunan limbah, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Ia juga mengapresiasi dukungan perusahaan yang membeli hasil produksi BUMDes tersebut sebagai bentuk keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi.

“Hebatnya lagi, yang membeli hasil produksinya adalah pihak perusahaan sendiri. Ini menjadi contoh baik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.