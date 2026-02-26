Herman Deru Dorong Pengelolaan SDA Berkelanjutan lewat Overpass Batu Bara di Muba

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru meletakkan batu pertama pembangunan jalan khusus angkutan batubara dan overpass milik PT Musi Mitra Jaya di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (26/2).

Herman Deru mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.

Dia menekankan pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Generasi mendatang akan marah jika kita wariskan sumber daya alam yang tidak terkelola dengan baik,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan perusahaan tambang agar tidak lagi menggunakan jalan umum untuk angkutan batu bara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami bisa bertindak atas nama Undang-Undang Pertambangan. Ini jelas melanggar Undang-Undang Pertambangan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan jalan khusus dan overpass tersebut merupakan langkah strategis untuk memisahkan jalur angkutan batubara dari kendaraan masyarakat. Dengan demikian, potensi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan dapat ditekan.

Herman Deru menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah industri dan pertambangan.