Herman Deru Dorong PTBA Capai Target 100 Juta Ton Batu Bara

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan, Dr. H. Herman Deru terus mendukung PTBA dalam meningkatkan kapasitas produksi batu bara hingga mencapai target 100 juta ton dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Hal itu diungkapkan Herman Deru saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang digelar di lapangan gedung utama PTBA, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Jumat (10/4) malam.

Menurutnya, saat ini produksi PTBA masih berada di kisaran 50 juta ton. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan berbagai pihak, termasuk optimalisasi infrastruktur transportasi.

Baca Juga: Sekda Sumsel Pastikan Layanan Samsat UPTB I Palembang Tetap Optimal di Tengah WFH

“Saya minta PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan dukungan dan keleluasaan agar PTBA dapat terus didorong. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas angkut dan mendukung pencapaian target 100 juta ton batu bara,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu kendala utama yang dihadapi saat ini adalah masih adanya perlintasan sebidang yang menghambat kelancaran angkutan kereta api batu bara rangkaian panjang (babaranjang). Oleh karena itu, pembangunan flyover dinilai menjadi solusi strategis.

Herman Deru juga menyinggung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Keramasan, Palembang, yang bertujuan meningkatkan kapasitas angkut batu bara sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur darat.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi sinergi antara PTBA, PT KAI, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pengembangan sektor energi di daerah.

Selain fokus pada peningkatan produksi, Herman Deru juga mengapresiasi komitmen PTBA terhadap pelestarian lingkungan. Ia menilai perusahaan tersebut konsisten dalam melakukan reklamasi dan menjaga ekosistem di wilayah operasionalnya.