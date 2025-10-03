Herman Deru Kukuhkan Kontingen Sumsel untuk Pornas XVII Korpri, Targetkan Sukses Ganda

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru secara resmi mengukuhkan sekaligus melepas 269 atlet serta ofisial Kontingen Sumsel yang akan bertanding pada Pornas XVII Korpri 2025, Kamis (2/10).

Acara yang berlangsung dalam rangkaian Apel Kesiapsiagaan Panitia dan Kontingen tersebut digelar di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (2/10).

Gubernur Herman Deru menekankan penyelenggaraan Pornas XVII Korpri harus menghasilkan dua kesuksesan sekaligus, yakni prestasi olahraga dan dampak positif terhadap ekonomi kerakyatan.

Baca Juga: Sumsel Siap Raih Prestasi di Pornas Korpri XVII 2025

Dia menilai perhelatan nasional ini bukan hanya menjadi ajang sportivitas, tetapi juga sarana kebangkitan ekonomi daerah.

“Kesuksesan tidak hanya diukur dari medali yang diraih. Tetapi bagaimana Sumsel mampu menjadi tuan rumah yang ramah, memberikan kesan positif, sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Jumat (3/10).

Herman Deru juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari venue pertandingan, akomodasi, transportasi, hingga pengamanan dan pelayanan kesehatan.

Menurut Herman Deru, koordinasi yang matang menjadi kunci keberhasilan acara.

Dia menegaskan para atlet yang dikukuhkan membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan.