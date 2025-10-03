Herman Deru Kukuhkan Kontingen Sumsel untuk Pornas XVII Korpri, Targetkan Sukses Ganda
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru secara resmi mengukuhkan sekaligus melepas 269 atlet serta ofisial Kontingen Sumsel yang akan bertanding pada Pornas XVII Korpri 2025, Kamis (2/10).
Acara yang berlangsung dalam rangkaian Apel Kesiapsiagaan Panitia dan Kontingen tersebut digelar di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (2/10).
Gubernur Herman Deru menekankan penyelenggaraan Pornas XVII Korpri harus menghasilkan dua kesuksesan sekaligus, yakni prestasi olahraga dan dampak positif terhadap ekonomi kerakyatan.
Dia menilai perhelatan nasional ini bukan hanya menjadi ajang sportivitas, tetapi juga sarana kebangkitan ekonomi daerah.
“Kesuksesan tidak hanya diukur dari medali yang diraih. Tetapi bagaimana Sumsel mampu menjadi tuan rumah yang ramah, memberikan kesan positif, sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Jumat (3/10).
Herman Deru juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari venue pertandingan, akomodasi, transportasi, hingga pengamanan dan pelayanan kesehatan.
Menurut Herman Deru, koordinasi yang matang menjadi kunci keberhasilan acara.
Dia menegaskan para atlet yang dikukuhkan membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan.
Ini pesan Gubernur Herman Deru saat mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Sumsel yang akan bertanding di Pornas XVII Korpri
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Imbas Banyak Siswa Keracunan, Dapur MBG yang Tak Layak Akan Dihentikan Sementara
- Januari-Agustus 2025, Luas Lahan Terbakar di Sumsel Hampir Mencapai 3.000 Hektare
- Ibas Dukung Olahraga Sambo Jadi Bagian Pembentuk Karakter Anak Bangsa
- 12 Bulan Mengabdi, Verrell Bramasta Catatkan Pencapaian dari Pendidikan Hingga Olahraga
- Wapres Gibran Berharap Tol Palembang-Betung Bermanfaat untuk Masyarakat
- Smartfest ke-3 SMA Negeri 7 Prabumulih Jadi Ajang Silaturahmi Para Siswa