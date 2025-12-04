Herman Deru Lepas 23 Armada Bantuan Kemanusiaan Senilai Rp 2,65 Miliar untuk Korban Bencana Alam Aceh, Sumbar & Sumut
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru secara resmi melepas keberangkatan 23 unit kendaraan pengangkut bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan dilakukan di halaman Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Rabu (3/12).
Bantuan senilai Rp 2,65 Miliar tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumsel bersama instansi vertikal, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi, serta partisipasi masyarakat.
Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk membantu saudara-saudara yang tengah tertimpa musibah bencana.
“Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan niat bersama membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” ujar Herman Deru.
Dia berharap bantuan yang dikirim dapat sedikit meringankan beban para korban sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat Sumsel terhadap sesama.
Herman Deru juga mengingatkan bencana yang terjadi menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam, terlebih di tengah curah hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keselamatan para personel yang bertugas mengawal bantuan agar tetap menjaga kesehatan selama perjalanan.
“Perjalanan ini panjang. Tetap jaga kekompakan. Jika tenaga kesehatan kurang, akan kita tambah, termasuk ketersediaan obat-obatan,” tegasnya.
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru secara resmi melepas keberangkatan 23 unit kendaraan pengangkut bantuan kemanusiaan bagi korban bencana
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Ketersediaan Energi & Bantuan di 3 Provinsi
- PGN Jangkau Langsa Lewat Jalur Laut untuk Evakuasi dan Percepat Penyaluran Bantuan
- Ikuti Arahan Kapolri, Alumni Akpol 91 Kirim Bantuan ke Korban Bencana Sumatra
- Bank Mandiri Mempercepat Penyaluran 67 Ribu Bantuan Bencana untuk Warga Sumatra
- Gus Miftah Donasikan Rp 1 Miliar Untuk Korban Banjir di Aceh dan Padang
- Pemprov Sumsel Kirim 52,9 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumatra