Herman Deru Lepas Jenazah Alex Noerdin Secara Kedinasan, Sumsel Berduka
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru memimpin upacara pelepasan jenazah Gubernur Sumsel periode 2008–2018, Alex Noerdin, di rumah duka Jalan Merdeka, Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Kamis (26/02/2026).
Upacara pelepasan dilaksanakan secara kedinasan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada Provinsi Sumatera Selatan. Dari rumah duka, jenazah diberangkatkan menuju Masjid Agung Palembang untuk disalatkan sebelum dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang.
Suasana haru menyelimuti rumah duka. Keluarga, kerabat, sahabat, pejabat, hingga masyarakat memadati lokasi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang dikenal luas atas dedikasi dan kontribusinya dalam pembangunan Sumsel.
Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan bahwa almarhum merupakan tokoh besar yang konsisten dalam setiap langkah pengabdiannya, terutama dalam perjalanan politik.
“Beliau adalah tokoh yang luar biasa. Atas jasa-jasa yang begitu besar, maka kita berangkatkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir secara kedinasan dengan cara yang sangat terhormat,” ujar Herman Deru.
Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, ia menyampaikan duka cita mendalam serta mendoakan agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
Herman Deru juga menilai almarhum sebagai sosok yang konsisten dan tidak pernah berpindah partai sepanjang karier politiknya.
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru memimpin upacara pelepasan jenazah Gubernur Sumsel periode 2008–2018, Alex Noerdin, di rumah duka Jalan Mer
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pastikan Stok BBM Aman Menjelang Lebaran, Nasim Khan DPR Minta Pertamina Perhatikan 7 Aspek Penting
- Herman Deru Tegaskan Komitmen Terus Percepat Pembangunan Infrastruktur dan SDM di OKU
- Kisah Haru Gandi, Bocah yang Dulu Digandeng Alex Noerdin Kini Jadi Guru
- Pulung PDIP Ingatkan BGN Cermat soal SPPG demi Keberhasilan MBG
- Duka Mendalam Heri Amalindo Ditinggal Alex Noerdin
- Momen Pilu di Liang Lahat, Suara Bergetar Dody Reza Alex Noerdin Iringi Kepergian Ayahanda