Herman Deru Libatkan Bank Sumsel Babel dalam KDEKS untuk Perkuat Ekonomi Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah ini.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ruang Tamu Gubernur, Kamis (18/9).
Dalam arahannya, Herman Deru menyebutkan Bank Sumsel Babel harus masuk ke dalam struktur organisasi KDEKS. Menurutnya, kehadiran bank daerah akan memperkuat implementasi program kerja yang telah direncanakan.
“Renstra dari kemitraan kelima divisi tadi, harus ada bank daerah dalam hal ini Bank Sumsel tergabung dalam divisi,” kata Herman Deru.
Dia menegaskan keterlibatan Bank Sumsel Babel menjadi kunci untuk memastikan sinergi program KDEKS dengan dunia perbankan berjalan efektif.
Hal ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan sektor keuangan syariah di Sumsel.
Herman Deru juga menyoroti pentingnya mengisi struktur organisasi dengan SDM yang kompeten untuk sinergi dengan bank daerah.
Salah satunya adalah posisi Direktur Eksekutif yang dinilai sangat vital.
