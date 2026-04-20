Herman Deru Minta Mahasiswa Bijak Manfaatkan AI di Lomba Video Bertema Ketahanan Pangan
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara bijak, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru saat menghadiri final lomba video AI, Minggu (19/4) siang.
Menurut Herman Deru, AI merupakan teknologi baru yang memiliki dua sisi, layaknya pisau.
Jika dimanfaatkan dengan baik, AI akan memberikan manfaat besar, namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan dampak negatif.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam penggunaannya.
Gubernur Herman Deru mengapresiasi penyelenggaraan lomba video AI bertema ketahanan pangan.
Dia mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya berbasis AI yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya petani.
Herman Deru mencontohkan melalui video AI mahasiswa dapat mengedukasi petani mengenai hilirisasi produk pertanian dan peningkatan produktivitas.
- Gubernur Sumsel Dorong Car Free Night Atmo Jadi Motor Penggerak Ekonomi UMKM
- Gubernur Herman Deru Ajak Pelaku UMKM Maksimalisasi Adaptasi Digital di IFBC 2026
- Herman Deru Tegaskan Pelayanan Listrik Harus Merata di Sumsel
- Jemaah Haji Sumsel Diimbau Hindari Makanan Pedas dan Bersoda
- Petani di OKU Diserang Beruang, Polisi Evakuasi Korban ke Rumah Sakit
- Gubernur Herman Deru Dorong AFI Lahirkan 'Sultan Muda' Baru di Sumsel