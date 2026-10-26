Herman Deru Minta Sawit Ilegal di Lahan Bekas Karhutla Dicabut, 120 Hektare Disegel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru meminta tanaman kelapa sawit yang terbukti ditanam secara ilegal di lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dicabut.

Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk penindakan terhadap praktik pemanfaatan lahan yang melanggar aturan.

Herman Deru menegaskan penanaman sawit di lahan bekas karhutla secara ilegal tidak boleh dibiarkan.

Praktik serupa juga ditentukan di sejumlah daerah lain sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan tegas.

"Kalau di sini ditemukan lahan bekas kebakaran langsung ditanami sawit dan itu ilegal, dicabut juga," tegas Deru, Senin (26/10).

Ia mencontohkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumatra Selatan telah menyegel lahan seluas 120 hektare yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan setelah kebakaran.

Saat penyegelan dilakukan, lahan tersebut belum sempat ditanami kelapa sawit. Meski demikian, dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan lahan itu tetap perlu ditelusuri lebih lanjut

Deru juga menyoroti keberadaan alat berat yang masuk ke lokasi setelah kebakaran terjadi.