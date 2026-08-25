Herman Deru Paparkan Perkembangan Karhutla di Sumsel kepada Prabowo, Begini Kondisinya
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Senin (24/8).
Dia membeberkan kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama seluruh unsur terkait kepada Presiden Prabowo.
Herman Deru menyampaikan, luas areal terdampak karhutla di Sumsel mencapai sekitar 1.900 hektare.
Namun, angka tersebut merupakan akumulasi total dan kondisi karhutla saat ini jauh menurun berkat kerja keras seluruh pihak.
"1.900 hektare itu total, Bapak Presiden. Jadi, sudah jauh menurun hari ini. Sisa asap yang ada di Palembang ini karena secara geografis Palembang merupakan wilayah cekungan, sehingga asap memang sulit bergerak," ujar Herman Deru.
Dia menjelaskan, penanganan karhutla melibatkan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, perusahaan, hingga masyarakat.
Menurutnya jumlah titik panas atau hotspot juga telah menurun secara signifikan seiring dengan upaya pemadaman dan pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama.
"Hotspot sekarang tinggal hitungan ratusan. Tetapi perlu dipahami, tidak semua hotspot merupakan fire spot. Namun, kalau fire spot pasti hotspot," katanya.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membeberkan kondisi terkini karhutla sekaligus berbagai langkah yang telah dilakukan kepada Presiden Prabowo.
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