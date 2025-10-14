Herman Deru & Pegadaian Sepakat Ciptakan 100 Ribu Sultan Muda Sumsel
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengapresiasi inisiatif PT Pegadaian yang ingin bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mencetak 100.000 Sultan Muda.
Program itu dinilai menjadi langkah konkret dalam mendorong kemandirian ekonomi generasi muda melalui pelatihan, akses permodalan, dan penguatan pasar.
Hal itu diungkapkan Herman Deru saat menerima kunjungan silaturahmi RCEO PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, bersama jajarannya di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (13/10).
Pertemuan itu juga menjadi momentum penting bagi kedua pihak dalam memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah.
Herman Deru pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran di kalangan pemuda untuk menjadi pelaku ekonomi yang produktif. Menurutnya, generasi muda perlu membangun pondasi kuat agar mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif.
“Kami punya misi yang sama, bagaimana para pemuda dapat membuka peluang usaha. Ini harus menjadi doktrin sejak dini agar mereka mampu mandiri,” tegas Gubernur.
Herman Deru menilai Pegadaian selama ini telah berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Sumsel.
Keberadaan lembaga tersebut tidak hanya menjadi solusi keuangan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.
