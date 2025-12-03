Herman Deru Salurkan Rp 371 Miliar untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten OKI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merealisasikan komitmen untuk memperkuat pembangunan daerah kembali diwujudkan melalui penyerahan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Bangubsus) senilai Rp 371 miliar kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Dana tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Dr. H. Herman Deru saat meninjau progres peningkatan jalan di wilayah Pampangan, Selasa (2/12) siang.

Bangubsus menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Dengan anggaran tersebut, Pemprov Sumsel berharap pembangunan di OKI dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Herman Deru menyebut dari total bantuan Rp 371 miliar tersebut, sebanyak Rp 66 miliar tahun ini dialokasikan khusus untuk perbaikan jalur SP Padang.

Jalan ini merupakan salah satu akses vital yang selama ini dikeluhkan masyarakat akibat kondisi kerusakan yang menghambat mobilitas warga.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Dorong Integrasi Pelayanan Kesehatan Menuju Sumsel Health Tourism

Herman Deru menegaskan anggaran pembangunan yang digunakan pemerintah seluruhnya berasal dari pajak masyarakat.

Karena itu, ia memastikan bahwa setiap rupiah yang dipungut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.