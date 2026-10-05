Herman Deru Siapkan Reward Rp10 Juta Bagi Warga yang Tangkap Pelaku Karhutla

jpnn.com - PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyiapkan reward atau hadiah Rp10 juta bagi warga yang menangkap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan menyerahkan kepada aparat berwenang.

Pemberian reward itu diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk lebih aktif memberikan informasi dan membantu aparat dalam mengungkap praktik pembakaran lahan.

"Yang bisa menangkap pelaku pembakaran lahan, saya kasih reward Rp10 juta," kata Herman Deru saat menemui massa aksi demonstrasi yang menyuarakan tuntutan terkait penanganan karhutla dan kabut asap di depan Kantor Gubernur Sumsel, Senin (5/10).

Dia menjelaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Masyarakat juga dinilai memiliki peran penting membantu menemukan serta mengungkap pihak yang sengaja melakukan pembakaran. Kebijakan tersebut juga menambah langkah pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat untuk penanganan karhutla.

Herman Deru mengatakan bahwa dampak karhutla ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat. “Akan tetapi, juga berpotensi mengganggu kesehatan warga, termasuk memicu gangguan pernapasan dan ISPA (infeksi saluran pernapasan akut),” jelas Deru.

Sebelumnya, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi juga menyiapkan bonus Rp5 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku pembakaran lahan di wilayahnya. (mcr35/jpnn)