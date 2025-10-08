menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Herman Deru Silaturahmi lewat Tenis Meja di PORNAS XVII KORPRI

Herman Deru Silaturahmi lewat Tenis Meja di PORNAS XVII KORPRI

Herman Deru Silaturahmi lewat Tenis Meja di PORNAS XVII KORPRI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru tampil dalam laga tenis meja kategori Kepala Daerah (Fun Game) yang digelar pada PORNAS XVII KORPRI 2025. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru tampil dalam laga tenis meja kategori Kepala Daerah (Fun Game) yang digelar pada PORNAS XVII KORPRI 2025 di PITSTOP Xiom Table Tennis Center, Senin (6/10).

Herman Deru berhadapan dengan Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu dalam laga persahabatan tersebut. 

Pertandingan berlangsung sengit dan seru, hingga akhirnya Thariq berhasil menang tipis dengan skor 3-2.

Baca Juga:

Meski demikian, Gubernur Herman Deru tetap menunjukkan semangat sportivitas dan keakraban. 

Herman Deru bahkan memberikan ucapan selamat langsung kepada pemenang serta menegaskan bahwa pertandingan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ajang memperkuat hubungan antardaerah.

“Pertandingan ini simbol kebersamaan. Semua punya semangat yang sama dalam membangun daerah masing-masing,” kata Herman Deru.

Baca Juga:

Selain Herman Deru dan Thariq, laga ini juga diikuti oleh Gubernur Sumatra Barat yang berhasil meraih posisi ketiga. 

Ketiganya tampil penuh keceriaan dan mengundang tepuk tangan meriah dari penonton yang hadir.

Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru tampil dalam laga tenis meja kategori Kepala Daerah (Fun Game) yang digelar pada PORNAS XVII KORPRI 2025 di PITSTOP Xiom

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI