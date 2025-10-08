Herman Deru Silaturahmi lewat Tenis Meja di PORNAS XVII KORPRI

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru tampil dalam laga tenis meja kategori Kepala Daerah (Fun Game) yang digelar pada PORNAS XVII KORPRI 2025 di PITSTOP Xiom Table Tennis Center, Senin (6/10).

Herman Deru berhadapan dengan Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu dalam laga persahabatan tersebut.

Pertandingan berlangsung sengit dan seru, hingga akhirnya Thariq berhasil menang tipis dengan skor 3-2.

Meski demikian, Gubernur Herman Deru tetap menunjukkan semangat sportivitas dan keakraban.

Herman Deru bahkan memberikan ucapan selamat langsung kepada pemenang serta menegaskan bahwa pertandingan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ajang memperkuat hubungan antardaerah.

“Pertandingan ini simbol kebersamaan. Semua punya semangat yang sama dalam membangun daerah masing-masing,” kata Herman Deru.

Selain Herman Deru dan Thariq, laga ini juga diikuti oleh Gubernur Sumatra Barat yang berhasil meraih posisi ketiga.

Ketiganya tampil penuh keceriaan dan mengundang tepuk tangan meriah dari penonton yang hadir.