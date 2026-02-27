Herman Deru Tegaskan Komitmen Terus Percepat Pembangunan Infrastruktur dan SDM di OKU

jpnn.com, LUBUK RUKAM - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru meresmikan penggantian Jembatan Air Serami saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kamis (26/2) siang.

Pada kesempatan itu, dia menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah OKU sekaligus menyerahkan bantuan beras kepada masyarakat.

“Saya ucapkan terima kasih karena selama pembangunan di OKU berjalan lancar dan terjaga dengan baik, hampir tidak ada keluhan. Sebelum tahun 2019, jalan ini hancur lebur. Sekarang sudah lancar. Kalau ada kerusakan sedikit, langsung kita benahi. Ini semua semata-mata untuk kepentingan masyarakat,” kata Herman Deru dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Dia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar proaktif menyampaikan kebutuhan masyarakat secara resmi.

Menurut Herman Deru, dengan luas wilayah Sumsel yang hampir tiga kali Provinsi Jawa Tengah, informasi yang tidak tersampaikan akan menyulitkan pemerintah provinsi dalam melakukan tindak lanjut.

“Kalau ada persoalan, jangan hanya disampaikan di media sosial. Buat surat resmi agar petugas bisa datang dan menindaklanjuti,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Herman Deru juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan kearifan lokal di tengah kemajuan teknologi informasi.

Dia menyebut Desa Lubuk Rukam sebagai desa yang kuat mempertahankan budaya gotong royong.