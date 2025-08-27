menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Herman Deru Tegaskan Komitmennya Memajukan Infrastruktur dan Pariwisata OKU Selatan

Herman Deru Tegaskan Komitmennya Memajukan Infrastruktur dan Pariwisata OKU Selatan

Herman Deru Tegaskan Komitmennya Memajukan Infrastruktur dan Pariwisata OKU Selatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumsel Herman Deru (kemeja putih) saat menerima kunjungan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Abusama bersama jajaran Pemkab OKU Selatan di Griya Agung, Palembang, Selasa (26/8). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Penegasan itu disampaikannya saat menerima kunjungan Bupati OKU Selatan Abusama di Griya Agung, Palembang, Selasa (26/8).

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menuturkan OKU Selatan memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara strategis, baik dari sisi infrastruktur maupun destinasi wisata.

Baca Juga:

Menurut Herman Deru, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci percepatan pembangunan.

“Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi sekaligus membahas berbagai persoalan pembangunan di OKU Selatan. Saya menilai wilayah ini punya potensi luar biasa untuk dikembangkan,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (27/8).

Gubernur Herman Deru menyebut sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dari Pemkab OKU Selatan sebelumnya telah masuk dalam rencana strategis.

Baca Juga:

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses menuju destinasi wisata unggulan di daerah tersebut.

Tak hanya soal infrastruktur, Herman Deru juga menyoroti dampak positif event Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) yang rutin digelar di OKU Selatan.

Ini penegasan Gubernur Herman Deru saat menerima kunjungan Bupati OKU Selatan Abusama di Griya Agung, Palembang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI