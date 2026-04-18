Herman Deru Tegaskan Pelayanan Listrik Harus Merata di Sumsel
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menerima kunjungan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Diksi Erfani Umar, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Jumat (17/4).
Herman Deru mengaku telah mengetahui adanya pergantian pimpinan di PLN UID S2JB.
Dia mengapresiasi respons cepat GM PLN yang baru dalam mendukung sektor kelistrikan di Sumsel.
Menurutnya, sebagai kepala daerah, dirinya memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh masyarakat Sumsel dapat menikmati akses listrik secara merata.
“Tipikal kami ini adalah paling responsif dibandingkan provinsi lain terhadap kebutuhan kelistrikan masyarakat,” ujar Herman Deru.
Dia menjelaskan, sektor kelistrikan menjadi prioritas karena Sumsel merupakan salah satu daerah penghasil energi di Indonesia.
Oleh sebab itu, pelayanan kelistrikan kepada masyarakat harus berada di atas rata-rata provinsi lain.
“Sebagai daerah lumbung energi, ini menjadi beban moral bagi kami. Maka pelayanan kelistrikan bagi masyarakat harus lebih baik, bahkan di atas rata-rata provinsi tetangga,” tegasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
