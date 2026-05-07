Herman Deru Tinjau Keluarga Korban Bus ALS di RS Bhayangkara
jpnn.com - MURATARA - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Kamis (7/5) untuk menemui keluarga koban kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Kunjungan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada para keluarga yang masih menunggu identifikasi korban oleh tim DVI Polda Sumsel.
"Kami hadir untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban yang saat ini masih menunggu proses identifikasi jenazah," ujar Deru.
Dia mengungkap telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait musibah tersebut.
"Malam tadi saya sudah berbicara dengan Pak Bobby Nasution. Kami bersama Pemprov Sumut akan memfasilitasi pemulangan jenazah korban," kata Deru.
Pemprov Sumsel juga menyiapkan bantuan bagi keluarga korban yang berada di Palembang selama proses identifikasi berlangsung, mulai dari tempat tinggal sementara hingga kebutuhan konsumsi.
Terkait penyebab kecelakaan, Deru menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang saat ini masih melakukan penyelidikan.
"Nanti pihak kepolisian yang akan memyampaikan hasil penyelidikan secara resmi," tutur Deru. (mcr35/jpnn)
Herman Deru sudah bicara dengan Bobby Nasution terkait dengan kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangki di Muratara.
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Cuci Hati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Herman Deru dan Cik Ujang Tekankan Kesiapan Sumsel Hadapi Karhutla 2026
- Data Terbaru Korban Meninggal Kecelakaan Bus ALS vs Truk Tangki di Jalinsum
- Cari Info Anggota Keluarga di Bus ALS? Hubungi Posko DVI Polda Sumsel di Nomor Ini
- Update Data Korban Kecelakaan di Jalinsum Muratara
- Sumsel Surplus Beras, Herman Deru Dapat Apresiasi dari Menko Zulhas
- Gubernur Herman Deru Genjot Operasional PSEL Palembang, Progres Tembus 83%