Herman Deru Turun Langsung ke Titik Karhutla OKI, Aksinya Disorot Prabowo

jpnn.com - Aktivitas Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang turun langsung memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jungkal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu menyusul sebutan "gubernur lapangan" yang disampaikan Prabowo saat rapat koordinasi penanganan karhutla.

Deru mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden dan para kepala daerah secara daring dari Griya Agung Palembang pada Senin (12/10/2026) kemarin.

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Pertemuan tersebut membahas penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

Menanggapi sebutan tersebut, Deru menduga Presiden memantau aktivitas selama berada di lapangan untuk melihat langsung kondisi kebakaran.

"Berarti Presiden mengamati kerja-kerja Gubernur," ujar Deru, Selasa (13/10/2026).

Deru kemudian mengaitkan sebutan itu dengan kegiatannya di kawasan Jungkal. Deru mengaku berada di lokasi karhutla pada malam sebelumnya untuk memantau kondisi di wilayah terdampak.

"Jangan-jangan semalam aku tidur di Jungkal di tempat karhutla itu dimonitor nya sampai Pak Presiden bicara seperti itu," ungkap Deru.