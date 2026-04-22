Herman Deru Usulkan Penambahan Kantor Imigrasi di Sejumlah Daerah Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, meminta Kementerian Imigrasi untuk membuka kantor layanan imigrasi di sejumlah kabupaten dan kota di Sumsel, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Permintaan tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumsel yang baru menjabat pada awal April 2026, Johanes Fanny Satria, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Selasa (21/4).

Menurut Herman Deru, luas wilayah Sumsel menjadi salah satu alasan penting perlunya penambahan kantor layanan imigrasi di berbagai daerah.

“Di Sumatra Selatan, kantor layanan imigrasi saat ini baru terdapat di Palembang, Muara Enim, dan Lubuk Linggau. Seperti di Baturaja, itu perlu ada layanan paspor,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan kantor imigrasi juga sangat penting dalam mendukung program pengembangan wisata, khususnya wisata kesehatan di Sumsel.

“Ini sangat mendukung program kami,” katanya.

Herman Deru menegaskan, imigrasi memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam mengawasi arus keluar-masuk orang.

“Imigrasi ini benteng negara. Semua arus masuk dan keluar manusia harus melalui pintu imigrasi,” tegasnya.