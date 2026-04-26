Herman Deru–Cik Ujang Sukses Tekan Kemiskinan, Sumsel Sabet Penghargaan Bergengsi
jpnn.com, PALEMBANG - Kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr.H Herman Deru bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang kembali membuahkan prestasi di tingkat nasional.
Pasalnya, Sumsel berhasil meraih penghargaan kategori pertumbuhan ekonomi sebagai Outstanding Province in Decreasing Poverty and Unemployment Rate dalam ajang National Governance Awards 2026.
Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah yang berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/4).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterima oleh Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang.
Sumsel dinilai berhasil menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
Pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat mencapai 5,33 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga satu digit, yakni 9,85 persen, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah provinsi tersebut.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program strategis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumsel di bawah kepemimpinan Herman Deru dan Cik Ujang.
Kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr.H Herman Deru bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang kembali membuahkan prestasi di tingkat nasional.
