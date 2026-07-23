Hermina dan Yayasan Astra–YDBA Bekali UMKM Strategi Produktivitas Berkelanjutan

jpnn.com - JAKARTA - Produktivitas usaha tidak hanya ditentukan oleh teknologi, modal, dan kemampuan manajemen. Kesehatan serta kesejahteraan pekerja juga menjadi fondasi penting agar bisnis mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Executive Sharing: Sustainable Productivity & Wellness yang diselenggarakan Hermina Hospitals bersama Yayasan Astra–Yayasan Dharma Bhakti Astra atau Yayasan Astra–YDBA.

Forum edukasi yang berlangsung secara hibrida di Auditorium RS Hermina Kemayoran itu diikuti lebih dari 160 peserta, terdiri atas 60 secara langsung dan sekitar 100 daring. Mereka merupakan anggota Advance Club binaan Yayasan Astra–YDBA yang bergerak di sektor manufaktur, bengkel kendaraan roda empat, dan kuliner.

"Kesehatan kini tidak lagi dapat dipandang sebatas unsur pendukung kegiatan operasional perusahaan," kata Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk, Dr. Yulisar Khiat, Kamis (23/7).

Menurut dia, kesehatan merupakan investasi strategis yang menentukan keberlangsungan bisnis. Produktivitas berkelanjutan hanya dapat diwujudkan ketika perusahaan mampu menjaga kesehatan dan kesejahteraan sumber daya manusianya.

“Melalui Executive Sharing ini, Hermina ingin mendorong makin banyak pelaku usaha membangun budaya kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.

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Ketua Pengurus Yayasan Astra–YDBA Rahmat Samulo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen yayasan untuk terus mendampingi pelaku usaha yang telah mencapai level mandiri.

Pendampingan melalui Program Advance Club tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kinerja usaha, tetapi juga menyentuh aspek keberlanjutan personal pemilik usaha, termasuk kesehatan kerja.