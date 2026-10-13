Heru Subagia: Merangkul Anies, Ganjar, dan Mahfud ke Kabinet Bukan Solusi Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti Heru Subagia melontarkan kritik keras terhadap wacana merangkul sejumlah tokoh di luar pemerintahan, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD, untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Heru menilai wacana tersebut perlu dikaji secara kritis agar tidak mengaburkan fungsi oposisi dan melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

Dia juga menyoroti pernyataan Syahganda Nainggolan yang meminta agar hubungan antara pemerintah dan kekuatan kritis di luar pemerintahan tetap dibangun dengan menghormati prinsip demokrasi.

Syahganda Nainggolan dan Wacana Penjinakan Oposisi

Heru Subagia menilai wacana merangkul tokoh-tokoh yang selama ini berada di luar pemerintahan berpotensi menimbulkan persoalan apabila dilakukan semata-mata untuk mengurangi daya kritis oposisi.

Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuasaan, termasuk keberadaan kelompok masyarakat sipil dan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

"Menyeret Anies, Ganjar, dan Mahfud ke dalam kekuasaan secara kolektif berpotensi mengebiri fungsi kontrol ataucheck and balance apabila tujuannya untuk melemahkan oposisi. Ini bukan sekadar persoalan rekonsiliasi, melainkan menyangkut masa depan demokrasi dan kebebasan menyampaikan kritik,” tegas Heru.

Dia menambahkan rekonsiliasi politik seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya menghilangkan seluruh kekuatan penyeimbang.