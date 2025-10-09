menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Herve Renard Ungkap Kunci Kebangkitan Arab Saudi Seusai Tertinggal dari Timnas Indonesia

Herve Renard Ungkap Kunci Kebangkitan Arab Saudi Seusai Tertinggal dari Timnas Indonesia

Arab Saudi mengalahkan Indonesia pada laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Stringer.

jpnn.com - Pelatih Arab Saudi Herve Renard angkat topi melihat reaksi cepat anak asuhnya setelah mengamankan kemenangan dramatis atas Timnas Indonesia dalam laga Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berlaga di Stadion King Abdullah Sports City, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, Arab Saudi sempat tertinggal terlebih dahulu sebelum bangkit dan menang 3-2 atas Indonesia.

Arab Saudi Sempat Tertekan

Renard mengakui timnya sempat berada dalam tekanan setelah Indonesia unggul cepat melalui eksekusi penalti Kevin Diks pada menit ke-11.

"Kami kebobolan di awal laga lewat penalti, tetapi tim bereaksi dengan sangat baik."

"Kami kemudian unggul dan seharusnya bisa menyelesaikan pertandingan lebih cepat,” ujar Renard seusai laga dikutip dari Koora.

Kunci Kemenangan Atas Indonesia

Menurut pelatih asal Prancis itu, kemenangan atas Indonesia bukan hanya soal taktik, tetapi juga menunjukkan kekuatan mental pemainnya.

"Reaksinya fantastis. Saya tidak ingat kapan terakhir kali kami menciptakan begitu banyak peluang."

"Dalam sepak bola, kadang konsentrasi menurun, jadi penting untuk mengunci kemenangan lebih cepat," jelasnya.

