Hetifah: Menpora Perlu Pertimbangkan Sisi Etis dengan Mundur dari Jabatan Ketum PSSI
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian merespons terkait posisi Erick Thohir yang kini merangkap sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Ketua Umum PSSI.
Dia menyebut statuta PSSI memang tidak secara gamblang mengatakan melarang menteri merangkap sebagai Ketua Umum PSSI.
Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi posisi Erick yang rangkap jabatan sebagai Menpora dan Ketum PSSI.
"Statuta PSSI tidak secara eksplisit melarang seorang menteri, termasuk posisi Menpora, untuk merangkap sebagai Ketum PSSI," kata Hetifah melalui layanan pesan, Kamis (18/9).
Namun, legislator fraksi Golkar itu menyebut statuta PSSI justru menyinggung kapabilitas pengelolaan sepak bola dan keselarasan dengan program FIFA.
Toh, kata Hetifah, Erick selama ini juga merangkap jabatan ketika menjabat Ketua PSSI dan tak bermasalah.
"Pak Erick-pun selama menjadi Ketua Umum PSSI juga adalah Menteri (BUMN)," katanya.
Namun, Hetifah menilai penting bagi Menpora menghindari konflik kepentingan sebagai pembuat kebijakan anggaran di keolahragaaan.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut Erick Thohir perlu mempertimbangkan mundur dari Ketum PSSI. Kenapa?
