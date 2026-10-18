Hevi Novianti Dorong Kebijakan Pemerintah yang Mendukung UMKM
jpnn.com, JAKARTA - Praktisi sekaligus pengusaha Hevi Novianti mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi pelaku usaha dan karyawannya.
Dia menyampaikan pandangannya dalam Diskusi Markas bertema “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hunian bagi Pelaku UMKM” yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-2 Laskar Trisakti 08 di Grand Kemang Hotel, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Hevi menilai pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurut dia, pengembangan usaha tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar para pelaku usaha.
Dia mengatakan persaingan global yang makin kompleks menjadi tantangan bagi UMKM Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu merespons kondisi tersebut melalui kebijakan yang mampu memperkuat daya saing usaha sekaligus mendukung kesejahteraan pelaku UMKM.
“UMKM Indonesia harus diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Persaingan global yang semakin kompleks perlu direspons secara serius. Pemerintah harus peka terhadap kondisi ini,” ujar Hevi dalam diskusi tersebut.
Menurut Hevi, peningkatan kondisi usaha diharapkan dapat memperbesar kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk memperoleh hunian yang layak.
Upaya tersebut, kata dia, juga perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan yang bekerja di sektor UMKM.
Dia berharap pemerintah terus mengembangkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM.
Hevi Novianti dorong kebijakan pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan dan daya saing UMKM.
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