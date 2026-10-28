HFI Bahas Kesiapsiagaan Saat Bencana Terutama untuk Rumah Ibadah

jpnn.com, JAKARTA - Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggelar Seminar Nasional “Merawat Umat, Menjaga Semesta: Gerakan Rumah Ibadah Tangguh Bencana di Jantung Banten” pada Selasa (13/10) lalu.

Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 yang berlangsung pada 13–15 Oktober di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Pada 2026, Bulan PRB mengusung tema “Dari Selat Sunda Untuk Indonesia: Sewindu Belajar Untuk Kesiapsiagaan Yang Lebih Baik” dengan slogan “Ngariksa Bumi Nusantara”.

Dalam diskusi panel, Human Initiative membahas “Rumah Ibadah sebagai Posko, Pusat Logistik, dan Psikososial”.

Pembahasan itu menyoroti kesiapan rumah ibadah untuk mendukung masyarakat saat bencana, termasuk melalui bantuan logistik dan dukungan psikososial.

Penanganan juga perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta akses informasi dan fasilitas pengungsian yang layak.

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Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo menekankan peran rumah ibadah dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

“Maka konteks bahwa rumah ibadah tangguh itu menjadi salah satu hal prinsip di dalam penguatan kapasitas masyarakat. Tidak sebatas pada umat saja, tapi juga pada masyarakat di sekitarnya,” ujar Pangarso.