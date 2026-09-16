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HGI Berkomitmen Hadirkan Lingkungan Bermain Gim yang Aman dan Bertanggung Jawab

HGI Berkomitmen Hadirkan Lingkungan Bermain Gim yang Aman dan Bertanggung Jawab
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Ilustrasi pertandingan Higgs Games Island (HGI). Foto: Facebook/Higgs Games Island

jpnn.com, SAMARINDA - Higgs Games Island (HGI) menegaskan komitmennya membangun lingkungan bermain gim yang aman dan bertanggung jawab di tengah antusiasme ribuan atlet yang mengikuti HGI Samarinda Domino Tournament 2026 pada 12-13 September.

Perwakilan HGI Ray Fan mengatakan HGI hadir sebagai sarana hiburan, tempat pengguna bersantai dan menikmati waktu luang.

Di sisi lain, sebagian pengguna juga bermain untuk mengasah dan menguji kemampuan mereka terhadap pemain lain.

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Itulah mengapa HGI bersama Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) secara konsisten menghadirkan turnamen di berbagai kota.

"Kami ingin buka lebih banyak kesempatan bagi para pemain domino untuk membawa kemampuan yang mereka miliki ke jenjang kompetisi yang lebih serius," ujar Ray.

Sebagai platform gim yang resmi terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), HGI berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

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"Kami melarang keras penyalahgunaan platform dalam bentuk apa pun dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal," tegasnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah langkah. Salah satunya dengan menindak akun yang terbukti melanggar standar dan ketentuan yang berlaku di platform.

HGI bersama Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) secara konsisten menghadirkan turnamen di berbagai kota.

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