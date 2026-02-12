menu
HGI City Cup 2026 – Makassar Fest Berakhir Meriah
HGI City Cup 2026 – Makassar Fest resmi ditutup dengan meriah di Main Atrium, Mall Trans Studio Makassar, Minggu (8/2). Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - MAKASSAR - HGI City Cup 2026 – Makassar Fest sukses digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Program turnamen domino seasonal yang diselenggarakan langsung Higgs Games Island (HGI), itu resmi ditutup dengan meriah di Main Atrium, Mall Trans Studio Makassar, Minggu (8/2).

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 14 Januari- 8 Februari 2026 itu sukses menarik ribuan pengunjung, serta melibatkan ratusan peserta domino dari berbagai komunitas.

HGI City Cup 2026 merupakan satu rangkaian kompetisi domino berbasis strategi (mind sport). Babak Penyisihan Tournament Domino dimulai sejak 14 Januari, dan Grand Final pada 6–8 Februari 2026 yang dikemas dalam format carnival budaya dan komunitas. 

Dari rangkaian tersebut, tercatat 16 pemenang domino yang bertanding di babak final.

Selain menyaksikan Final Domino Match, pengunjung juga antusias mengikuti berbagai permainan interaktif, seperti ludo, billiard, lempar gelang, dan domino fun games.

Seluruh rangkaian acara terbuka gratis untuk umum dan disertai pembagian merchandise eksklusif HGI, mulai dari powerbank, TWS, standing fan, tote bag, payung, hingga kartu domino.

Direktur PR Strategi Higgs Games Island Eko Budi menyampaikan bahwa HGI City Cup merupakan komitmen jangka panjang HGI dalam menghadirkan hiburan berbasis strategi yang positif.

