HGI & PORDI Sukses Menggelar Turnamen Domino Digital Perdana

jpnn.com - JAKARTA - Higgs Games Island (HGI) bersama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) sukses menyelenggarakan Turnamen Domino Digital pertama di Indonesia.

Acara yang digelar pada 8-9 November 2025 di Hotel The Rinra Makassar itu diikuti 540 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, dan menjadi tonggak penting dalam proses modernisasi olahraga domino di Tanah Air.

Ketua Umum PORDI Andi Jamaro Dulung menyampaikan rasa terima kasih atas antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan turnamen perdana ini.

“Apa yang terjadi hari ini di HGI Ultah Cup 2025 akan dijadikan oleh PORDI sebagai model penyelenggaraan turnamen di seluruh Indonesia ke depan,” kata Andi dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (11/11).

Turnamen ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang diselenggarakan dengan sistem kompetisi digital.

Melalui DOMINO Master System yang dikembangkan secara mandiri oleh HGI, turnamen ini dapat menjamin tingkat keadilan yang maksimal, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pengalaman pertandingan yang lebih lancar bagi setiap peserta.

Seluruh rangkaian acara juga disiarkan secara langsung di platform TikTok dengan multi-angle camera dan dua komentator, menghasilkan lebih dari satu juta tayangan, serta menjadi langkah awal penting dalam upaya menghadirkan domino ke saluran televisi olahraga nasional sebagai olahraga pikiran (mind sport) yang profesional.

Finn, perwakilan dari HGI, menyatakan bahwa kolaborasi ini menunjukkan sinergi nyata antara olahraga dan inovasi digital.