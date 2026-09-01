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HiAce Premio Ultimate by Lombardi: Saat Kabin Minivan Berubah Jadi Private Jet

HiAce Premio Ultimate by Lombardi: Saat Kabin Minivan Berubah Jadi Private Jet
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Interior mewah Hiace by Lombardi. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Menginginkan kenyamanan kabin sekelas private jet untuk perjalanan jauh bersama keluarga, atau mobilitas bisnis sering kali membentur tembok realitas.

Membeli van besar mewah terkadang terasa berlebihan. Celah itulah yang ditangkap oleh Lombardi Auto Indonesia.

Mengambil momentum ajang WRS Autofest 2026 di Senayan City, Jakarta Selatan, spesialis interior ini merilis garapan terbarunya: Toyota HiAce Premio Ultimate.

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Sebuah racikan modifikasi kabin yang tidak hanya mengejar kemewahan visual, tetapi juga ketahanan pakai dalam jangka panjang. Built to last.

"Ini spesifikasi tertinggi yang kami punya untuk HiAce," ujar Direktur Lombardi Auto Indonesia Andrew Laksana, di Jakarta, Selasa (1/9).

"Kami hadirkan untuk konsumen yang menginginkan kenyamanan maksimal bagi 7 penumpang, tanpa perlu kerepotan membawa bodi mobil yang terlalu besar."

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HiAce Premio Ultimate by Lombardi: Saat Kabin Minivan Berubah Jadi Private Jet

Serasa Rumah Kedua di Atas Roda

Membeli van besar mewah terkadang terasa berlebihan. Celah itulah yang ditangkap oleh Lombardi Auto Indonesia.

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