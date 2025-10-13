Hibur SMAK Penabur Harapan Indah, ADA Band Bikin Penonton Terharu dan Menangis
jpnn.com, BEKASI - Grup musik, ADA Band tampil mengesankan dalam acara SMAK Penabur Harapan Indah, Bekasi, pada Sabtu (11/10) malam.
Tidak hanya menghibur, band beranggotakan Indra Sinaga, Dika, Adhy, dan Marshal itu juga mampu menyentuh perasaan para penonton.
Malam itu, ADA Band membawakan sejumlah lagu hit yang pernah berjaya di era 2000-an. Salah satu lagu yang membuat hadirin terbawa perasaan yakni Yang Terbaik Untukmu.
Lirik lagu 'Tuhan, tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya' ikut dinyanyikan oleh para siswa SMAK Penabur Harapan Indah. Tidak sedikit dari penonton yang meneteskan air mata, larut dalam suasana haru dari lagu tersebut.
Momen itu ternyata sangat berkesan bagi vokalis ADA Band, Indra Sinaga. Dia bahkan sengaja mengunggah ulang kenangan melalui akun miliknya di Instagram.
“Bersyukur atas semua energi dan kenangan yang kita bagi malam ini, kalian luar biasa, SMAK Penabur Harapan Indah," ungkap Indra Sinaga, Minggu (12/10).
Video yang diunggah Indra Sinaga pun mendapat banyak komentar positif dari netizen hingga rekan musisi.
Banyak warganet, khususnya penggemar yang memuji penampilan ADA Band.
