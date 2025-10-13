menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Hibur SMAK Penabur Harapan Indah, ADA Band Bikin Penonton Terharu dan Menangis

Hibur SMAK Penabur Harapan Indah, ADA Band Bikin Penonton Terharu dan Menangis

Hibur SMAK Penabur Harapan Indah, ADA Band Bikin Penonton Terharu dan Menangis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grup musik, ADA Band tampil dalam acara SMAK Penabur Harapan Indah, Bekasi, pada Sabtu (11/10) malam. Foto: Instagram/ipesinaga

jpnn.com, BEKASI - Grup musik, ADA Band tampil mengesankan dalam acara SMAK Penabur Harapan Indah, Bekasi, pada Sabtu (11/10) malam.

Tidak hanya menghibur, band beranggotakan Indra Sinaga, Dika, Adhy, dan Marshal itu juga mampu menyentuh perasaan para penonton.

Malam itu, ADA Band membawakan sejumlah lagu hit yang pernah berjaya di era 2000-an. Salah satu lagu yang membuat hadirin terbawa perasaan yakni Yang Terbaik Untukmu.

Baca Juga:

Lirik lagu 'Tuhan, tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya' ikut dinyanyikan oleh para siswa SMAK Penabur Harapan Indah. Tidak sedikit dari penonton yang meneteskan air mata, larut dalam suasana haru dari lagu tersebut.

Momen itu ternyata sangat berkesan bagi vokalis ADA Band, Indra Sinaga. Dia bahkan sengaja mengunggah ulang kenangan melalui akun miliknya di Instagram.


“Bersyukur atas semua energi dan kenangan yang kita bagi malam ini, kalian luar biasa, SMAK Penabur Harapan Indah," ungkap Indra Sinaga, Minggu (12/10).

Baca Juga:

Video yang diunggah Indra Sinaga pun mendapat banyak komentar positif dari netizen hingga rekan musisi.

Banyak warganet, khususnya penggemar yang memuji penampilan ADA Band.

Grup musik, ADA Band tampil mengesankan dalam acara SMAK Penabur Harapan Indah, Bekasi, pada Sabtu (11/10) malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co