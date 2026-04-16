Hidayat Nur Wahid Dorong Diplomasi Haji untuk Hentikan Perang di Timur Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid alias HNW mendorong penguatan diplomasi untuk menghentikan perang.

Langkah ini untuk menghadirkan perdamaian menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat bersama Ketua MPR, Pimpinan Fraksi PKB & PKS di DPR, juga puluhan pimpinan Ormas Islam dan Pesanstren memenuhi undangan halalbil halal bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Faisal Abdullah Amody, Rabu 15 April 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada ekonomi global maupun penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan, khususnya sektor penerbangan akibat kenaikan harga avtur.

HNW menegaskan kembali pendapatnya bahwa ibadah haji harusnya bisa menjadi momentum menghentikan perang, menghadirkan perdamaian bagi umat Islam dan masyarakat dunia.

Diharapkan perdamaian itu bisa bersifat permanen dengan menghentikan perang secara keseluruhannya.

“Saya kembali menyampaikan pendapat yang pernah saya sampaikan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh, serta harapan dan dukungan kepada Duta Besar Saudi Arabia agar penyelenggaraan ibadah haji dapat menjadi momentum menghentikan perang dengan segala dampak negatifnya, serta menghadirkan perdamaian," kata HNW dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Anggota DPR dari Dapil Jakarta II ini juga secara khusus menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam perang khususnya Amerika Serikat, Israel, dan Iran, untuk menghentikan perang dengan segala eskalasi negatifnya yang berdampak luas terhadap stabilitas global.