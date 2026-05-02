Hidden Gem di Area Hijau PIK 2, Makan di Atas Air dengan Katamaram di Sungai Tahang
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di Kabupaten Tangerang, Banten, punya satu hidden gem alias permata tersembunyi bernama Sungai Tahang yang bisa menjadi pilihan baru untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman.
Di destinasi wisata alam itu, pengunjung bisa menikmati sensasi makan di atas air sambil menyusuri sungai.
Aktivitas itu menghadirkan pengalaman berbeda karena ada gabungan kuliner, suasana alam terbuka, dan perjalanan santai menggunakan katamaran atau kapal dengan dua badan kembar yang sejajar.
Lokasi Sungai Tahang berada di belakang Orange Groves atau Greenbelt Zona 2. Pengunjung juga bisa memasuk area hijau itu melalui Greenbelt Zona 3B bagian utara.
Fasilitas itu menyediakan empat jenis katamaran dengan kapasitas berbeda. Setiap katamaran mampu menampung enam sampai 16 orang, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung.
Selain itu, pengunjung bisa memilih waktu sesuai selera. Ada yang datang untuk sarapan, makan menjelang malam, menikmati senja, atau sekadar memesan camilan dan minuman.
Seorang pengunjung bernama Andini Laras mengatakan pengalaman makan di atas air itu membuat kunjungannya ke PIK2 terasa lebih berkesan.
