Hidup di Lapas, Napi Kendalikan Kurir Ganja Jaringan Medan-Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menyebut pengendali tersangka kurir dan pengedar narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya (narkoba) jaringan Medan-Jakarta pria berinisial OM (28), ternyata oleh seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Jadi, OM berteman dengan seseorang di lapas narkotika. Dia dikendalikan temannya itu untuk mengambil barang yang dari Medan untuk dijual, diedarkan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa.

Nicholas mengatakan OM mengaku dikendalikan seseorang dari dalam Lapas.

Baca Juga: Pemuda 21 Tahun di Jaktim Edarkan Ganja 7 Kilogram

Menurutnya, seseorang yang berada di dalam lapas narkotika itu yang berhubungan dengan bandar narkoba di Medan. Lantas, seorang kurir dari Medan inisial AB mengirimkan paket ganja pada suatu tempat di Jakarta.

Dia menerangkan saat barang dikabarkan telah dikirimkan, pelaku OM mengambilnya, setelah diberitahu orang di dalam lapas tersebut.

Lalu, OM diminta orang dari dalam lapas tersebut untuk mengedarkan barang haram itu ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya dengan sistem tempel alias tak bertemu pembelinya.

Dalam artian, jaringan peredaran narkoba ini terbilang terputus.

"Jadi, semuanya mendapatkan perintah dari temannya yang ada di lapas. Pelaku OM ini baru kali ini ditangkap, ditahan dan diproses secara hukum, temannya yang di lapas itu yang sebagai otaknya," ucapnya.