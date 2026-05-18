Hidupkan Legenda Banten, Navaswara Gelar Festival Storytelling Suara Nusantara 2026
jpnn.com, JAKARTA - Navaswara sukses menyelenggarakan babak final Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten 2026 di Pendopo Gubernur Banten.
Mengusung tema “Menghidupkan Legenda Banten, Menginspirasi Masa Depan”, acara itu merupakan komitmen nyata untuk menjaga warisan tutur masyarakat
Festival ini merupakan edisi kedua dari rangkaian besar Suara Nusantara, menyusul kesuksesan penyelenggaraan perdana pada November 2025 lalu di Jakarta.
Acara puncak yang berlangsung hari ini dihadiri langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni dan jajaran.
Andra dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang digagas oleh Navaswara karena budaya tutur adalah akar dari jati diri masyarakat Banten.
“Budaya tutur adalah akar dari jati diri masyarakat Banten,” ucap Andra, Minggu (17/5).
Andra menjelaskan melalui Festival Suara Nusantara ini masyarakat tidak hanya mendengarkan cerita masa lalu, tetapi sedang menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada calon pemimpin masa depan.
“Saya bangga melihat anak-anak begitu percaya diri membawakan legenda tanah kelahirannya,” ujarnya.
