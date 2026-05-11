High School Basketball Championship 2026 Siapkan Tiket ke Panggung Asia-Pasifik

jpnn.com - Ajang High School Basketball Championship 2026 kembali bergulir untuk mencari dua tim terbaik Indonesia yang akan berlaga di kejuaraan basket antarpelajar Asia-Pasifik.

Ketua Panitia Pelaksana High School Basketball Championship Murni Setionegoro mengatakan ajang tersebut tetap menarik karena tim juara akan mewakili Indonesia di level internasional.

Menurutnya, hadiah utama itu menjadi motivasi tersendiri bagi setiap tim untuk menurunkan kekuatan terbaik.

"Persaingan akan panas sampai partai puncak karena memang yang bertanding di ajang ini dipilih secara selektif."

"Para pemenang dari kejuaraan ini juga akan bersaing melawan tim-tim asal Asia Pasifik di Singapura nanti," ujar Murni.

Ajang High School Basketball Championship 2026 juga mendapat dukungan penuh dari Kemenpora RI.

Sekjen BAPOPSI Kemenpora RI Bayu Rahadian berharap turnamen tersebut bisa menjadi wadah bagi para pebasket muda untuk bersaing sekaligus menambah jam terbang di level internasional.

"BAPOPSI mendukung penuh penyelenggaraan High School Basketball Championship 2026 karena ini kegiatan yang menjadi wadah pebasket muda membela Indonesia di ajang internasional," ujar Bayu.