HighScope Indonesia Rayakan Kebersamaan Lewat Family Fun Run 2025

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar Sekolah HighScope Indonesia (SHI) Alfa Indah merayakan kebersamaan lewat Family Fun Run 2025 yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK).

Mulai dari anak-anak TK (taman kanak-kanak) hingga alumni yang berkiprah di berbagai bidang, semuanya berbaur dalam suasana kekeluargaan.

“Melihat anak-anak dan orang tua berlari bersama, saling menyemangati, tertawa, dan menikmati prosesnya, itu bukan sekadar olahraga, tapi bentuk nyata dari teamwork yang kami latih sejak dini,” kata Pemilik Sekolah HighScope Indonesia Alfa Indah, Gina Ardiany Karsana, Kamis (25/9).

Kegiatan yang didukung Research and Development Advancement (REDEA) Institute tersebut menjadi kesempatan belajar menyenangkan, dan menghidupkan nilai-nilai pembelajaran aktif serta kolaborasi yang menjadi ciri khas sekolah.

"Momen ini menjadi pengingat bahwa pendidikan terbaik sering kali terjadi di luar kelas, saat anak dan orang tua belajar bersama melalui pengalaman nyata," ucapnya.

Menurut Gina, kegiatan seperti ini memberi kesempatan bagi anak-anak untuk menerapkan kebiasaan yang mereka pelajari di sekolah. Anak-anak didorong untuk berani mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan berkontribusi dalam tim.

"Kami bisa lihat bagaimana mereka mempraktikkan itu secara langsung, bersama orang tua mereka,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah bukan hanya diterapkan dalam lingkup ruangan kelas, tetapi dijalani dalam keseharian anak-anak.