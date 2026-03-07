Hijabfest Bandung Jadi Panggung Penguatan Ekosistem Halal Jawa Barat
jpnn.com - BANDUNG - Indonesia Hijabfest 2026 kembali digelar di Sasana Budaya Ganesha (SABUGA), Bandung, 5 - 8 Maret 2026.
Ajang modest fashion terbesar tersebut tak sekadar menjadi pameran busana Muslim, tetapi juga mampu memperkuat ekosistem halal di Jawa Barat.
Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat menjadi salah satu pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Dukungan itu sebagai bagian dari komitmen mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif serta dekat dengan masyarakat.
Seiring perkembangannya, Hijabfest kini tidak hanya menghadirkan produk fesyen Muslim, tetapi juga melibatkan pelaku usaha kuliner lokal.
Beberapa tenant makanan favorit dari kawasan Pasar Cihapit turut meramaikan acara yang setiap tahunnya menarik ribuan pengunjung itu.
Founder Hijabfest Sheena Krisnawati mengatakan kegiatan ini berawal dari momentum meningkatnya tren hijab di Indonesia pada 2012.
"Saat itu antusiasme masyarakat sangat besar dan menjadi momentum awal berkembangnya industri modest fashion seperti saat ini," kata Sheena dalam konferensi pers Hijabfest di SABUGA, Sabtu (7/3).
Indonesia Hijabfest 2026 di SABUGA Bandung tak hanya pameran modest fashion, tetapi juga memperkuat ekosistem halal Jabar dan memberi promosi bagi UMKM lokal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- THR PPPK Paruh Waktu, Daerah Ini Siapkan Rp 60,8 Miliar
- 12 Perempuan Jabar Dijual ke Pub di Sikka dengan Iming-Iming Gaji Besar
- Pemprov Jabar Siapkan Pendampingan Hukum dan Psikologis untuk Korban TPPO Sikka
- Delman hingga Becak Jadi Trouble Spot di Jalur Mudik Jabar
- 13 Perempuan Korban TPPO di Sikka Dijemput Pemda dan Polda Jabar
- Longsor Cisarua KBB: 10 Tewas, 82 Warga Masih Hilang