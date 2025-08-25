Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Kemerdekaan Indonesia yang Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen mendukung keberlanjutan program penghijauan, yang dilakukan tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam program penghijauan nasional.

Hingga minggu pertama Agustus 2025, PNM telah menanam total 343.451 pohon atau setara dengan 8.900 ton CO2 yang terdiri dari 287.761 pohon di 67 titik pada 2024 dan 55.690 pohon di 25 titik pada 2025.

Program ini melibatkan kolaborasi aktif insan PNM bersama masyarakat setempat untuk mengembalikan fungsi lahan, mengurangi emisi karbon, dan menjaga kelestarian alam demi masa depan yang berkelanjutan.

Upaya PNM dalam menanam ratusan ribu pohon ini sejalan dengan nilai perusahaan, yaitu Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi.

Melalui nilai ini, PNM tidak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi nasabah, tetapi juga mengintegrasikan kepedulian lingkungan ke dalam setiap langkah bisnis.

Penanaman pohon dipilih sebagai salah satu cara efektif mengurangi dampak perubahan iklim, mengingat data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan Indonesia membutuhkan upaya reboisasi masif untuk menjaga tutupan hutan dan mengurangi laju deforestasi.

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary menuturkan keberlanjutan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan.

Hal ini juga merupakan kontribusi nyata PNM untuk mendukung target nasional pemerintah terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.