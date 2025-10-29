HIKMAHBUDHI Apresiasi Kapolri Atas Komitmen dan Tindakan Tegas untuk Memusnahkan Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) Candra Aditiya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) beserta seluruh jajarannya atas keberhasilan dalam menggagalkan peredaran dan memusnahkan barang bukti narkotika dalam jumlah 214,84 ton senilai Rp 29,37 triliun dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Candra Aditiya menilai langkah tegas Polri dalam memberantas dan memusnahkan narkoba merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi generasi muda dari ancaman degradasi moral dan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran Polri atas keberhasilan dan konsistensinya dalam memberantas jaringan peredaran narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba ini bukan hanya simbol penegakan hukum, tetapi juga wujud nyata perlindungan terhadap masa depan bangsa,” ujar Candra Aditiya dalam keterangannya pada Rabu (29/10/2025).

Baca Juga: Gus Falah Sebut Kehadiran Presiden Bentuk Dukungan Bagi Pemberantasan Narkoba

Lebih lanjut, dalam upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Polri sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang dijunjung tinggi agama Buddha.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan pemuda.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda Buddhis, untuk ikut mendukung langkah Polri. Mari bersama-sama menjaga lingkungan kampus dan komunitas kita dari bahaya narkoba dengan mengedepankan pendidikan moral, kesadaran spiritual, dan gaya hidup sehat,” kata Candra Aditya.

Melalui pernyataan ini, HIKMAHBUDHI menegaskan dukungannya terhadap seluruh langkah penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan serta berharap Polri terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.

“Kami percaya bahwa dengan komitmen bersama, Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkoba dan menjadi bangsa yang sejahtera dan bisa mencapai cita cita generasi emas 2045,” ujar Candra Aditya.(fri/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi:

