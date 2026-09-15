menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » HIKMAHBUDHI Apresiasi Respons Cepat Polri Dalam Penanganan Karhutla dan Bencana Alam

HIKMAHBUDHI Apresiasi Respons Cepat Polri Dalam Penanganan Karhutla dan Bencana Alam

HIKMAHBUDHI Apresiasi Respons Cepat Polri Dalam Penanganan Karhutla dan Bencana Alam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PP Hikmahbudhi Agustina. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas respons cepat, kesigapan, dan dedikasi personel di lapangan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Agustina menilai penanganan cepat yang dilakukan oleh Polri bersama instansi terkait—seperti TNI, BPBD, BMKG, dan para relawan—berhasil meminimalkan dampak kerusakan lingkungan serta memberikan perlindungan maksimal bagi keselamatan warga terdampak.

"Kami mengapresiasi kerja keras dan dedikasi tinggi jajaran Polri yang selalu berada di garis terdepan dalam merespons ancaman bencana alam maupun kebakaran hutan. Kehadiran personel Polri di lapangan tidak hanya membantu pemadaman dan evakuasi, tetapi juga memberikan rasa aman dan dorongan moril bagi masyarakat terdampak," ujar Agustina di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

Selain aspek penanganan darurat dan evakuasi korban, HIKMAHBUDHI juga menyoroti komitmen Polri dalam langkah pencegahan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan demi kepentingan prbadi atau kelompok.

"Langkah tegas Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sangat krusial. Ini menjadi edukasi sekaligus peringatan agar tidak ada lagi pihak yang mengorbankan kelestarian alam demi keuntungan sepihak," tegas Agustina.

Perkuat Sinergi Masyarakat dan Pola Hidup Ramah Lingkungan

Baca Juga:

Dalam kesempatan ini, HIKMAHBUDHI mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak sepenuhnya menggantungkan penanganan bencana pada aparat penegak hukum dan pemerintah.

Menurut Agustina, kesadaran kolektif dan sinergi dari akar rumput adalah kunci utama dalam mitigasi bencana.

HIKMAHBUDHI mengapresiasi kepada Polri atas respons cepat, kesigapan, dan dedikasinya dalam menangani Kahutla dan bencana alam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI